Keçiören'de halk oyunları coşkusu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bize ait olan, milli değerimizi yaşatan her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi olacağız. Sanatseverler keyifli vakit geçirmek için Keçiören'in dışına çıkmak zorunda kalmayacak" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde her yöreden halk danslarının sergilendiği gösteri, büyük ilgiyle izlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal ve kültürel etkinliklerin zenginleştirileceğini, her branştan etkinliğe Keçiören'de ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Halk Dansları Gösterisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Keçiören Belediye Konservatuvarında eğitim alan çocuk ve yetişkin dansçılardan oluşan halk dansları ekibi, Ankara seymeninden Ağrı yöresine özgü halk oyununa, Artvin, Van ve Bitlis halk oyunlarından Kırklareli ve Gaziantep yörelerine özgü halk oyunlarına kadar birçok yöreden esintiler sundu. Ücretsiz gösterinin sonunda etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Altınok'a teşekkür eden sanatseverler, memnuniyetlerini de dile getirdi.

"Sanatseverler Keçiören dışına çıkmak zorunda kalmayacak"

Sanatseverlerin Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçe sınırları içerisinde keyifli vakit geçirebileceklerini söyleyen Altınok, "Keçiören'de hizmete açtığımız tesislerimizin vatandaşlarımıza fayda sağlayacak şekilde, verimli kullanılması için birim müdürlüklerimiz ara vermeden çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Belediyemiz bünyesinde hayata geçireceğimiz kültürel etkinliklerimiz genç, yaşlı, çocuk demeden herkese hitap edecek. Tiyatro, müzik, sinema, halk dansları gibi çeşitli kültürel faaliyetlerimiz ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bize ait olan, milli değerimizi yaşatan her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin destekçisi olacağız. Sanatseverler keyifli vakit geçirmek için Keçiören'in dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Vatandaşlarımızın talepleri de göz önünde bulundurularak etkinliklerimiz çeşitlendirilecek" dedi.