İhlas Haber Ajansı

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Keçiören'de hayvan sevgisine dikkat çekildi

Ankara Keçiören Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında 50 kişilik ilkokul öğrencisine Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkı Gezisi düzenledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da hayvan haklarının korunmasına ve hayvan sevgisine dikkat çekilen etkinlikte öğrencilere eşlik etti.


Masum ve dilsiz can dostların kendilerine bir emanet olduğunu ve bu emanete sahip çıkmak için Keçiören Belediyesi olarak birçok yeni hizmete imza attıklarını söyleyen Başkan Altınok, “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi teknolojik cihazlarla donatarak burayı hem bakım ve tedavi hem de fiziki koşullar bakımından Türkiye'deki en modern rehabilitasyon merkezilerinden biri haline getirdik. Sokak hayvanlarımız için ultrason, kan ve idrar analiz, diş bakım cihazları, yoğun bakım üniteleri ve yeni nesil ameliyat masaları alarak onların bakım ve tedavilerini yapmayı sürdürüyoruz” dedi.


Can dostların korunması, yaşatılması ve onlara sevgiyle yaklaşılmasını sağlamak için düzenlenen farkındalık etkenliğine 50 ilkokul öğrencisi ve aileler katıldı. İlk olarak belediye bünyesinde hizmet veren Deniz Dünyasında akvaryum keyfi yaşayan öğrenciler daha sonra içinde çeşitli türde canlıların yer aldığı Doğal Yaşam Parkı ziyaret ettiler. Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkı'ndaki yetkililer tarafından öğrencilere çeşitli bilgilerin verildiği etkinlikte çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

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