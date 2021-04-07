Keçiören'de hizmetle dolu 2 yıl

Keçiören'de Başkan Altınok'un iki yıllık hizmet dönemi tamamlanırken, belediyenin 2020 yılı faaliyet raporu ise belediye meclisi tarafından onaylandı. Konuya ilişkin konuşan Başkan Altınok, “Ankara'nın en borçlu belediyesiydik ama şu anda Türkiye'nin en çok yatırım yapan, en çok hizmet eden ilçe belediyelerinden biriyiz. Bunun nedeni de çalışmak ve üretmektir. Hırsızlığın, saltanatın, yolsuzluğun ve israfın olmadığı iyi bir yönetim anlayışına sahip olmamızdandır” dedi.

Başkan Altınok, 2020 yılının Keçiören için parlak bir hizmet dönemi olduğunu söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hizmetle dolu 2 yılı geride bıraktık. Keçiören'e hizmet etmeyi nasip eden Rabbime şükürler olsun. Gece gündüz, cumartesi pazar demeden her gün hizmetkâr olmaya ve insanımızın hak ettiği hizmetleri yapmaya devam ettik. 2020, Keçiören'in borçlarının ödendiği parlak bir hizmet yılı oldu. Aynı zamanda yatırımların arttığı, birçok eser ve projeye imza attığımız bir yıl oldu. Hırsızlığın, saltanatın, yolsuzluğun ve israfın olmadığı iyi bir yönetim ortaya koyduk. Bunun sonuçlarını da gördük. Keçiören Belediyesinin mahkemelik olanlar hariç piyasaya ve personeline bir kuruş borcu bulunmuyor. Ankara'nın ikinci büyük ilçesiydik. Bir yıl içinde yeniden Ankara'nın en çok nüfusa sahip olan ilçesi olduk. Bu da insanlarımızın yaşam tercihinde Keçiören'i yeniden seçtiğini gösteriyor.”