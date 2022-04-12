İhlas Haber Ajansı

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Keçiören'de hummalı yaz hazırlığı

Keçiören Belediyesi, ilçedeki park ve bahçeleri yaza hazırlıyor.


Park ve bahçelerde bitki dikme, toprak tesviye ve ağaçlandırma çalışmaları yürüten Keçiören Belediyesi ekipleri, 550'den fazla parkta aynı zamanda budama ve temizlik faaliyetlerine de devam ediyor. Türkiye'de en fazla park bulunan ilçenin Keçiören olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle şehrimizdeki tüm bozkır alanları ağaçlandırıp yeşillendiriyoruz. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yaklaşık üç yıldır ağaçlandırma ve yeşil olan oluşturma seferberliği yürütüyoruz. Yeni yapılan parklarımızın tamamında özellikle yeşil alanlar oluşturduk. Park ve yeşil alan bakımından zengin bir ilçede yaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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