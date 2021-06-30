Keçiören'de ilaçlama seferberliği

Havaların ısınmasıyla birlikte artan sinek ve sivrisineklerin oluşturduğu olumsuz etkinin en aza indirilmesi için ilçedeki 51 mahallenin tamamında ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

Keçiören Belediyesi ilaçlama ekipleri, özellikle vatandaşın yoğun olduğu pazar yerleri, dere yatakları ve sulak alanlarda sinek ve sivrisinek oluşumunun önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Cadde ve sokakların da sık sık ilaçlandığı ilçede vatandaşa da çöpleri saatinde dışarı çıkarmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

"Zararsız ilaç kullanıyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaz mevsiminde vatandaşı rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılımını engellemek için ilk olarak larvasit uygulaması yapıldığını, bu günlerde de ilaçlama seferberliği başlattıklarını söyleyerek şunları aktardı:

“Larvanın uçkun hale gelmeden etkisizleştirilmesini amaçladığımız çalışmalarımızın yanı sıra sinek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarımız da devam ediyor. Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanarak aynı zamanda doğal yaşamın zarar görmesinin de önüne geçiyoruz. Vatandaşımızın yaz mevsiminde sinek ve sivrisineklerin oluşturacağı olumsuzluklarla karşılaşmaması için mahalle ilaçlamalarımız aralıksız devam edecek.”