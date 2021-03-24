Keçiören'de kar mesaisi

Belediye ekiplerinin kar yağışına karşı hazırlıklı olduğunu ve teyakkuzda beklediğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdürdük” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizde kapalı herhangi bir cadde veya sokak bırakmadık”

Başkan Altınok, ilçede hâkim olan kar yağışının vatandaşı mağdur etmemesi için belediye ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarına kadar tuzlama ve küreme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Altınok, “Yol ve kaldırımlarımızda vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması için gece boyunca sahadaydık. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek sürdürdüğümüz çalışmalarla, şehrimizde kapalı herhangi bir cadde veya sokak bırakmadık” dedi.