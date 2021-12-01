Keçiören'de ‘Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü' kutlandı

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı ve 1 Aralık Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü kapsamında Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda ‘Elbaşı, Türk Entegrasyonunun Mimari' konulu konferans düzenlendi.

Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Cesurhan Taş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mesut Emre Karaköse ve Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu konuşmacı olarak yer aldı. Konferansa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri (TÜRKSOY) Düsen Kaseinov, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok salondakilere hitaben yaptığı konuşmada, “90'lı yıllar ülkülerimizin, hayallerimizin ve sevdalarımızın gerçekleştiği yıllardır. Bu yıllarda beş yeni devletimiz doğdu. Bunlardan bir tanesi de Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in liderliğindeki Kazakistan'dır” dedi.

Altınok, 90'lı yıllarda kurulan yeni dünya düzenine ilişkin Gazi Mustafa Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Atatürk 1930'lu yıllarda ‘Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde esaret altında olan kardeşlerimiz bir gün bağımsızlığını kazanacak bizim buna hazırlıklı olmamız lazım' demiştir. Bu anlamda dünyada birçok olay yaşanıyor. Yıkılışlar, dirilişler ve zaferler oluyor. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla birlikte 90'lı yıllarda dünyada ekonomik ve siyasi anlayış yeniden tanzim edilmiştir. Biz de çocukluğumuzda duvarlara ‘Esir Türklere Özgürlük' yazıları yazıyorduk. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra Nursultan Nazarbayev liderliğinde Kazakistan da bağımsızlığını ilan etti. Bir tarafta Rusya bir tarafta Çin varken bunların arasında bir devlet kurmak zor. Elbaşı Nur Sultan Nazarbayev bunu başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz kardeş devletlerin bağımsızlığını tanıyan ilk devlettir. Bugün aynı zamanda Nursultan Nazarbayev'in doğum gününü, ad gününü de kutluyoruz. Kazakistan hızla büyüdü. Ekonomik ve siyasal anlamda önemli bir ülke haline geldi. İnanıyorum ki bundan sonra da güçlü ve bağımsız bir devlet olarak ebet müddet yaşayacak. Atatürk diyor ki ‘Ey Türk gençliği! Atanı tanıdıkça kendinde büyük işler başarmak için güç, kuvvet ve kudret bulacaksın.' Bu nedenle gençlerimizi tarihimizi iyi okumalıdır.”

Türk birliğinin kurulması için Nursultan Nazarbayev'in büyük emek verdiğine de değinen Altınok, “Nursultan Nazarbayev Türk Konseyi toplantılarında hep masada yer almıştır. Devletler arasında zaman zaman birçok senaryolar olsa da Nazarbayev Türk Birliğini korumak adına Türk Konseyi'nde kalmıştır. Türk Konseyi de onun fikirlerinden biridir. Ayrıca Nazarbayev kendi rızası ile görevini devrederek hayattayken Kazakistan'da gelecek nesillerin ne yapabileceğini de görmek istemiştir. Tarihten ders alan gerçek liderler de bunu yapar. Kendisinin ad gününü kutluyor, sağlamlıklar diliyoruz" dedi.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise Kazakistan'ın elde ettiği başarıların arkasındaki kişinin Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutlayarak, Nazarbayev'in ömrü oldukça Türk Devletleri Teşkilatı'nın onursal başkanı olacağını belirtti.