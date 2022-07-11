Keçiören'de konser coşkusuna Belediye Başkanı Altınok da ortak oldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katıldığı konserlerde piknik yapan vatandaşlar müzik şöleni yaşadı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki parklara kurulan sahnelerde yeteneklerini sergileyen müzik grupları bayramın ikinci gününde ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı'nda sahne aldı. Birbirinden güzel şarkı ve türküleri seslendiren müzisyenler piknik yapan vatandaşlara müzik şöleni yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da konsere katılarak buradaki vatandaşlarla bayramlaştı.

Altınok burada yaptığı konuşmada, “Parklarımızı şehrimizdeki yetenekli müzisyenlerimiz için sahne yaptık. Vatandaşlarımız park konserlerimize akın ediyor. Bir yandan festival havasında müzik keyfi yaşanıyor, bir yandan da yetenekli müzisyenlerimize sahne performanslarını sergileme imkanı sunuyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Kurban Bayramının tüm İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini diliyorum” diye konuştu.