Keçiören'de LGS öğrencilerine 5 bin adet tanıtım kılavuzu dağıtıldı

Keçiören Belediyesi ile Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğinde basımı yapılan 5 bin adet Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Kılavuzu, 5 Temmuz-16 Temmuz arasında tercih yapan LGS öğrencilerine ve velilerine dağıtıldı. Tanıtım kılavuzunda; Keçiören'de bulunan okulların genel tanıtımı, ilçede sınavla ve sınavsız girilen okulların donanımsal özellikleri ve okullardaki bölümlere ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor.

Kurs merkezlerinde rehberlik hizmeti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Tepebaşı, Aktepe, Bağlum ve Mevlana kurs merkezlerimizde LGS öğrencilerine tercihleri konusunda rehberlik hizmeti verdik. Aynı zamanda Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Kılavuzu basarak dağıtımını yaptık. 1994 yılı Keçiören'de ve Türkiye`de belediyelerin eğitime destek vermeleri için önemli bir dönüm noktasıdır. Keçiören'e hizmetkâr olduk ve eğitim, sağlık, güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz başladı ve diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı” dedi.