Keçiören'de lise öğrencilerine radyo ve televizyon yayıncılığı anlatıldı

Radyo Angara TV'yi ziyaret eden Kalaba Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine radyo ve televizyon yayıncılığı hakkında bilgiler verildi.

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hizmeti veren Radyo Angara TV, Kalaba Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini misafir etti. Web yayını yapan Radyo Angara TV'de öğrencilere çeşitli teknik bilgi verilirken yayın içerikleri konusunda da öğrenciler bilgilendirildi. Greenbox stüdyosunda hatıra fotoğrafı da çektiren gençler, gezdikleri stüdyolarda yetkililerden radyo ve televizyonculuğa dair bilmediklerini öğrenme fırsatı buldu.

Radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda bilgi almak isteyen öğrencilere belediyenin kapısının açık olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Radyo Angara TV yayın vizyonunda sanatı, sanatçıyı ve kültürümüzü yaşatma amacı yer alıyor. Ankaralılık kültürünün yanı sıra Türk kültürünün yaşatılması da temel esaslarımızdandır. Şehrimizin tarihi ve kültürel derinliklerini gün yüzüne çıkaran, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan içeriklerle yayın hizmetimiz devam ediyor. Okullarımız da zaman zaman stüdyolarımızı ziyaret ederek buradan bilgiler alıyor. Tüm öğrencilerimize kapılarımız sonuna kadar açık” dedi.