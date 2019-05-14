Keçiören'de muhteşem ilahi konserine yoğun ilgi

Ramazan etkinliklerinin sekizinci gününde Keçiörenliler Adem Karabey'in muhteşem tasavvuf konserine yoğun ilgi gösterdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ramazan'ın maneviyatını Keçiören halkıyla birlikte yaşadıklarına dikkat çekerek, “Ramazan, sofralarımıza bereket getirdi. Bu bereketi komşularımızla, ihtiyaç sahipleri ve mahallemizdekilerle de paylaşalım. Bu güzel ayın, aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma, birlik, beraberlik ayı olduğunu unutmayalım” dedi.

Kalaba Kent Meydanında Hacivat Karagöz gösterisiyle başlayan Ramazan etkinliklerinde sahneye, çıkan vatandaşlar animatörler eşliğinde çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlendi. Alandakilerin yoğun ilgisiyle devam eden etkinliklerin ardından sahneye tasavvuf sanatçısı Adem Karabey çıktı. Manevi atmosferin doruğa çıktığı konsere semazenler de zaman zaman eşlik etti.

İhtiyaç sahiplerini unutmayalım

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ramazan etkinliklerine ilk günden itibaren gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederken, “Bereket, mağfiret ve rahmet ayı Ramazan, bizlere aynı zamanda dayanışmayı, birlikteliği ve yardımlaşmayı da hatırlatıyor. Bu ayda etrafımızdakilere daha hassas yaklaşıp ihtiyaç sahiplerini göz ardı etmeyelim, yardım elimizi uzatalım” diye konuştu.

Altınok, Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüce rabbim bu mübarek ayda bütün vatandaşlarımızın dualarını ve ibadetlerini kabul etsin. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız var olsun. Devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Vatanımız, devletimiz ve bayrağımız uğruna seve seve şehadet şerbetini içen kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle minnetle anıyorum.”

Ramazan etkinliklerinin sekizinci gününde Keçiörenliler Adem Karabey'in muhteşem tasavvuf konserine yoğun ilgi gösterdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ramazan'ın maneviyatını Keçiören halkıyla birlikte yaşadıklarına dikkat çekerek, “Ramazan, sofralarımıza bereket getirdi. Bu bereketi komşularımızla, ihtiyaç sahipleri ve mahallemizdekilerle de paylaşalım. Bu güzel ayın, aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma, birlik, beraberlik ayı olduğunu unutmayalım” dedi.

Kalaba Kent Meydanında Hacivat Karagöz gösterisiyle başlayan Ramazan etkinliklerinde sahneye, çıkan vatandaşlar animatörler eşliğinde çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlendi. Alandakilerin yoğun ilgisiyle devam eden etkinliklerin ardından sahneye tasavvuf sanatçısı Adem Karabey çıktı. Manevi atmosferin doruğa çıktığı konsere semazenler de zaman zaman eşlik etti.

İhtiyaç sahiplerini unutmayalım

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ramazan etkinliklerine ilk günden itibaren gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Bereket, mağfiret ve rahmet ayı Ramazan, bizlere aynı zamanda dayanışmayı, birlikteliği ve yardımlaşmayı da hatırlatıyor. Bu ayda etrafımızdakilere daha hassas yaklaşıp ihtiyaç sahiplerini göz ardı etmeyelim, yardım elimizi uzatalım” diye konuştu.

Altınok, Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüce Rabbim bu mübarek ayda bütün vatandaşlarımızın dualarını ve ibadetlerini kabul etsin. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız var olsun. Devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Vatanımız, devletimiz ve bayrağımız uğruna seve seve şehadet şerbetini içen kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle minnetle anıyorum.”