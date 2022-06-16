Keçiören'de müzik şenliği

Keçiören Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, yıl boyunca ortaya koydukları azim ve başarıyı düzenlenen yıl sonu müzik şenliğinde gösterdiler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katıldığı Keçiören ve Etlik Halk Eğitim Merkezleri tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Yıl Sonu Müzik Şenliği', Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin yıl boyunca öğrendiklerini ortaya koyduğu etkinliğe AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptığı konuşmada, “Böylesi güzel bir programla bizleri buluşturan Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Merkezlerimize ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Müzik bizi yapan değerlerimizi nesilden nesile aktaran, özümüzü, kültürümüzü, acı ve sevinçlerimizi anlatan önemli bir sanattır. Öğretmenlerimizi ve geleceğin sanatçıları olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Keçiören Belediyesi olarak gerek konservatuvarımızda, gerekse diğer eğitim merkezlerimizde sanatın yaşatılması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.