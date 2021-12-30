Keçiören'de öğrenciler su altı canlılarını Deniz Dünyası'nda öğreniyor

Deniz Dünyası bu özelliğiyle Türkiye'de eğitim veren ilk ve tek akvaryum olarak biliniyor.

“Öğrencilerimizin deniz ve okyanus canlılarını tanımalarına fırsat sunuyor”

İlçede eğitim gören öğrencileri Deniz Dünyası'nda misafir ederek akvaryumda bulunan deniz ve okyanus canlılarıyla ilgili çeşitli bilgilendirmeler yaptıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Deniz Dünyamız, akın akın ziyarete gelen öğrencilerimizi misafir ediyor. Burası ilçemizdeki ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediğimiz gezilerle öğrencilerimizin deniz ve okyanus canlılarını tanımalarına fırsat sunuyor. Her gün onlarca çocuğumuzun ziyaret ettiği tesisimizde bulunan görevlilerimiz su altı canlıları hakkında öğrencilerimizi

bilgilendiriyor” dedi.

Koi balıklarını elleriyle besliyorlar

Deniz Dünyası'nı baştan sona yenilediklerini akvaryuma çeşitli türde yeni canlılar getirdiklerini de söyleyen Altınok, ‘'Su ve deniz canlılarımıza yeni yaşam alanları kazandırdık. Ziyaretçilerimiz koi balıklarını elleriyle besleyebilsin diye bir de dokunma havuzu yaptık. Deniz Dünyası yeni canlılarımızla ve yeni dekoruyla çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsiz hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.