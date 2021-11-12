Keçiören'de okullar hayat oluyor

Keçiören Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında ilçedeki okul bahçelerine seksek, yansıma, zıplama, köşe kapmaca ve zikzak çizme gibi çeşitli oyun alanları oluşturulmasına destek veriyor.

Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ders aralarında birlikte vakit geçirebilme imkânı bulduğu oyun alanları bakanlığın ve okul idarecilerinin belirttikleri şartlara göre belediye ekipleri tarafından belirgin hale getiriliyor. İlçedeki okullarda öğrencilerin geleneksel oyunları tanımalarını ve fiziksel etkinliklerde bulunmalarını kolaylaştırmak için rengârenk oyun alanı çizimleri konusunda çalışmaların devam edeceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleneksel oyunlarımızın çocuklarımıza sosyal ve psikolojik yönden terapi niteliğinde olduğunu biliyoruz. Ders içi ve ders dışı zamanlarda okullarımızı çekim merkezi yapmak için onlara geleneksel oyun alanları sunuyoruz. Bilgisayar oyunlarına bağımlılığı azaltmak, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve sağlıklı bir neslin oluşmasını sağlamak için okullarımızdan gelen talepleri asla geri çevirmiyoruz” dedi.