Keçiören'de okullar için ‘dezenfeksiyon timi' kuruldu

Keçiören Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi öncesinde ilçedeki okullarda hijyenik ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için ‘dezenfeksiyon timi' kurdu.

Ankara Keçiören'de örgün eğitime başlayacak olan okullarda sağlıklı koşulların oluşturulması için ivedilikle kurulan ve çalışmalarına başlayan dezenfeksiyon timi ilçedeki çok sayıda eğitim kurumunda dezenfeksiyon seferberliğine başladı. Bu kapsamda ilçede yüz yüze eğitime başlayacak olan yaklaşık 327 resmi ve özel okuldaki derslik, lavabo ve diğer ortak alanlarda dezenfeksiyon çalışması yürütülecek.

“Okullara yoğunlaştık”

Pandemiyle mücadeleyi birçok koldan sürdürdüklerini, son dönemlerde ise okullardaki dezenfeksiyon çalışmalara yoğunluk kazandırdıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Anketlerde pandemiyle mücadelede en başarılı belediye Keçiören Belediyesi seçildi. Şehrimizin genelinde yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarıyla salgına karşı sıkı önlemler almaya devam ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan öğrencilerimiz adına eğitimde sürekliliği sağlamak için ise sıkı bir dezenfeksiyon çalışması yürütüyoruz. Bu anlamda eğitim önünü açacak her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yeni eğitim öğretim döneminde sağlıklı bir şekilde yüz yüze devam edebilmesi için bu çalışmayı başlattıklarını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerine yüz yüze devam edebilmeleri için okullarımızda dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Gerek ekiplerimiz tarafından belirlenen okullarda gerekse dezenfeksiyon talebinde bulunan okullarımızda sağlıklı bir ortam oluşturuyoruz” dedi.