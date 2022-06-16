Keçiören'de okumanın yaşı yok

Keçiören Belediyesi ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde ‘okumanın yaşı yok' mottosuyla başlatılan okuma-yazma eğitimleri sona erdi.

Keçiören Belediyesi ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde belediyeye bağlı Gönül Köşkü Huzurevi'nde başlatılan okuma-yazma eğitimleri tamamlandı. İlk etapta okuma yazma bilmeyen 8 yaşlı için başlatılan eğitim programına ara vermeden katılan Hatice Ulucan (66), Hacı Ali Öztürk (75) ve Kanber Ünver (88) temel okuma ve yazmayı öğrendi. Tüm derslere hevesle girerek hayat boyu öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren üç huzurevi sakini, sertifikalarını alarak örnek davranışlarıyla büyük takdir topladı.

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'nde başlayan eğitimlerde yaşlıların okuma yazmayı öğrendiklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Huzurevimizde başlattığımız eğitim programı başarıya ulaşmıştır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız iş birliğinin meyvelerini aldık. Üç yaşlımız okuma ve yazmanın yaşının olmadığını gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Ana ve babalarımızın bu başarıyı göstermelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.