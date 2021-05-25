Keçiören'de organik atıktan hediye gübreye dönüşüm

Keçiören Belediyesi, organik atıkların değerlendirilmesi için kompost ünitesini devreye aldı. Bu kapsamda organik atık getiren vatandaşlara organik gübre hediye ediliyor. Keçiören Belediyesi ayrıca ilçedeki semt pazarından temizlik ekiplerince toplanan sebze ve meyve atıklarını da gübre üretim merkezindeki kompost ünitesiyle çevre dostu gübre haline getiriyor. Burada üretilen gübreler de ilçenin dört bir yanındaki park ve bahçelerde kullanılıyor.

“Aylık 450 kilogram doğal gübre üretiyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kompost ünitesinde kışın aylık ortalama 450 kilogram yazın ise 1 tona yakın birinci sınıf organik gübre üretildiğini belirti. Altınok, üretim fazlası gübrelerin depolanarak daha sonra kullanıldığını bu sayede de belediye hizmetlerinde kullanılan gübre giderlerinin tasarruf sağlandığını kaydederek, “Kompost makinemizle bu günlerde aylık 450 kilogram doğal gübre üretiyoruz. Bu miktar yaz ortalarında yüzde yüz artış gösteriyor. Ürettiğimiz organik gübremizi bir yandan ilçemizdeki park ve bahçelerde kullanıyoruz bir yandan da sebze ve meyve atıklarını getiren vatandaşımıza paketler halinde hediye ediyoruz” dedi.