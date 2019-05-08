Keçiören'de Ramazan etkinliklerinde Ankara kültürü tanıtıldı

Keçiören'de geleneksel Ramazan etkinliklerinde Ankara'nın kültürü tanıtılıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İslam kardeşlik ve sevgi dinidir. İnşallah Ramazan-ı Şerif devletimizin ve milletimizin sonsuza kadar var olmasına, Müslüman kardeşlerimizin feryatlarının son bulmasına ve İslam'ı İslam gibi yaşamasına vesile olur” dedi.

Keçiören'de geleneksel Ramazan etkinlikleri Ankara Kültür Evi'nin açılışı, Ankara Seymenler Kulübü Derneği Korosu konseri eşliğinde kız oyunları ve Seymen gösterileriyle devam etti. Keçiören Belediyesi tarafından her gün iftardan sonra Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinliğinde Ankara Gecesi kapsamında Ankara Kültür Evi açılışı yapıldı. Başkan Altınok, açılışı AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Uludağ, Ankara Seymenler Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Demir, Kızılcahamamlılar Derneği Genel Başkanı Beyhan Sarı, Ankara Sanat Kulübü Derneği Başkanı Türker Demir ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile birlikte yaptı.

"Ramazan-ı Şerif birliğimize, dirliğimize ve beraberliğimize vesile olsun"

Keçiören, Ankara Seymenler Kulübü Derneği Korosu'nun seslendirdiği türküler eşliğinde kız oyunları, Aşuk ile Maşuk oyunu ve Seymen gösterileriyle unutulmaz bir geceye sahne oldu. Başkan Altınok programda yaptığı konuşmada, “Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif tüm İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirsin” dedi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Altınok, “İnşallah bu mübarek ay birliğimize, dirliğimize ve beraberliğimize vesile olur. Devletimizin ve milletimizin sonsuza kadar var olmasına vesile olur. Ezanlarımız okunuyor, huzur ve güven içerisinde iftarımızı yapıyoruz. Fakat İslam âleminde kan ve gözyaşı var. İslam, kardeşlik ve sevgi dinindir. İnşallah Ramazan-ı Şerif, Müslüman kardeşlerimizin feryatlarının son bulmasına ve İslam'ı İslam gibi yaşamasına vesile olur. Devletimizin kurucusu başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

"Efsane başkan Ankaramıza ve Türkiyemize örnek olacak"

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Başkan Altınok'un yeniden seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Keçiören'in efsane başkanı Turgut Altınok'u tekrar Keçiören'de görmekten mutluluk duyuyorum. Keçiören, Ankara'nın en önemli ilçelerinin başında geliyor. Efsane Başkan Turgut Altınok burayı marka haline getirdi. İnanıyoruz ki Keçiören Belediye Başkanı olarak ilçede hayata geçireceği projelerle yeniden Ankaramıza ve Türkiyemize örnek olacak. Bu vesileyle Ankara Gecesi'nin ve Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.