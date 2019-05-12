Keçiören'de ramazan etkinliklerinde Mevlevilik kültürü yaşatıldı

Keçiören Belediyesinin ramazan etkenlikleri kapsamında, Konya'ya özgü kültürel gösterilerin sergilendiği ve Konya Kültür Evinin açılışı yapıldı.

Keçiören Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Turgut Altınok, Konya Kültür Evinin açılışını Konya Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (KONEV) Genel Başkanı Hakkı Teke, KONEV Genel Sekreteri Yahya Erecekler ve Genel Sekreter Yardımcısı Nuri Bağrıyanık ile birlikte gerçekleştirdi. Etkinlikte, ramazan ayının vazgeçilmezi olan Karagöz-Hacivat gösterisi, yetişkin vatandaşların oynadığı sandalye kapmaca oyunu ve çeşitli orta oyunu yarışmalarının sergilendiği coşkulu bir gece yaşandı. Program kapsamında Keçiörenliler, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun sahne aldığı konserle ve sema gösterileriyle unutulmaz bir geceye tanıklık etti.

"Mevlana bir ummandır, bir okyanustur"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, her gün iftardan sonra düzenlenen ramazan etkinliği programına katılan Keçiörenlilere hitap ederek, "Bu güzel etkinliğimizde Konya'mızdayız. Umman şehir ve bu güzel şehir yüz ölçümü bakımından Hollanda'dan daha büyük. Aynı zamanda ülkemizin en önemli hububat ambarı ve bir sanayi şehridir Konya. Anadolu'muzun en büyük ovasıdır. Rahmet ve bereket ayı olan 11 ayın sultanı ramazan-ı şerifin rahmetinden, bereketinden ve füyuzatından Rabbim hepimizi istifade ettirsin inşallah. Etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımın ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Ramazan-ı şerifimiz milletimize, devletimize, Türk-İslam alemine ve bütün insanlığın hayrına, güzelliklerine vesile olsun. Dünyada adaletin ve hakkın yerleşmesine vesile olsun. İslam coğrafyasında zulüm ve eziyet çeken, mazlum milletlerin kurtuluşuna vesile olsun. Mevlana Hazretleri diyor ki; ‘Tasın ne kadarsa o kadar doldurursun.' Tabi Mevlana bir ummandır, bir okyanustur Mevlevilik. Dolayısıyla sevgi vardır, birlik, beraberlik, iyilik, çile, ıstırap, sabır vardır. Ama hepsinden önemlisi güzellik vardır. Hep güzelliğe gitmiştir, güzeli aramıştır, güzele bakmıştır Mevlana. Mevlevilikte, ‘Rabbimden geldik, Rabbime gideceğiz vardır.' İyilik, sevgi, birlik ve berberlik vardır. Ne diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v); ‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.' Ne diyor Hünkar Hacı Bektaş Veli; ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım; gelin canlar hep beraber olalım.' En çok ihtiyaç duyduğumuz hasretlerimizdir bunlar" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz payidar olsun"

Türk milleti olarak kardeşlik bağının kuvvetlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Altınok, “Toplumuzun birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. İnşallah bu mübarek aylar devletimizin payidar olmasına vesile olur. Devletimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bizlerin uğrunda seve seve şehadet şerbetini içen, şehadete ve şehitliğe koşan bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.