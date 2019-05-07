Keçiören'de Ramazan'ın ilk gününde muhteşem Azerin konseri

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl iftardan sonra Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen geleneksel Ramazan şenliklerinde Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin türküleriyle coşkulu bir akşam yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Azerin hanımefendi gönül paslarımızı sildi. Kendileri 21'inci asrın en muhteşem sesi, en büyük sanatçısıdır" dedi.

Gelenekselleşen Ramazan şenlikleri, bu yıl da Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi. Ramazan ayının ilk gününde iftar vaktinden sonra Azerbaycanlı sanatçı Azerin, türküleriyle dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı.

"Mübarek Ramazan ayı Müslümanların uyanışına vesile olsun"

Ramazan etkinliğinin açılışında konuşan Başkan Altınok, "Yüce Rabbime hamd-ü senalar olsun, Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazan ayının Türk milletine, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan'ın bütün insanlığın hidayetine ve ülkemizin güzel yarınlarına vesile olmasını temenni ediyorum. Ramazan'da ne güzel orucumuzu tutuyoruz, ezanlarımız okunuyor, iftarımızı yapıyoruz. Bunları huzur içerisinde yapmamıza vesile olan devletimiz var olsun. Ülkemiz ve milletimiz ebediyen var olsun. Fakat İslam coğrafyası kan ve gözyaşı içerisinde. Kardeş kardeşi, Müslüman Müslümanı katleder olmuş. Dünya tarihine geçecek yeni Kerbelaları yaşıyoruz. İnşallah bu mübarek ay Müslüman coğrafyasındaki kardeşlerimizin uyanışına, dirliğine, birliğine, beraberliğine ve vahşetin son bulmasına vesile olur. Peygamber efendimiz buyuruyor ki, ‘Bir insanın ölümü bir âlimin ölümü; bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur.' İnşallah bu rahmet ve bereket ayı güzelliklere vesile olur" şeklinde konuştu.

"Gönül sözlerinin altına imza atarız"

Kalaba Kent Meydanı'nda Karagöz oyunuyla başlayan Ramazan şenliği, Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin'in muhteşem konseriyle devam etti. Yoğun sevgi gösterileri eşliğinde türkülerini seslendiren Azerin, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine ilişkin ‘İki devlet, tek millet' mesajı verdi.

Başkan Turgut Altınok muhteşem konserin sonunda Azerin'e çiçek ve tablo hediye ederek, "Azerin hanımefendi gönül paslarımızı sildi, hislerimize tercüman oldu. Bunu iltifat olsun diye söylemiyorum ama kendisi 21'inci asrın en muhteşem sesi, en büyük sanatçısıdır. Türk milletine ve Türk dünyasına daha çok hizmet edecek. Burada gönül sözlerinin hepsinin altına imza atarız. Allah sağlık versin, gönül coğrafyamızdaki bu ses daim olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Keçiörenliler katıldı.