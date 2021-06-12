Keçiören'de Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı fidanlarla buluştu

Keçiören'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verildiği hatıra ormanında topraklar fidanlarla buluştu.

‘Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı' fidan dikme programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün hayırlı ve güzel bir iş yapıyoruz. Peygamber efendimiz, 'Kıyamet kopuyor olsa da elinizde bir dal varsa dikin' buyuruyor. Atatürk de , 'Bu vatan toprakları cennet yapılmaya değer' diyor. Bu güzel hizmeti düşünen AK Parti Keçiören İlçe Başkanımıza, Orman İl Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze, Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Eseri olmayanın yerinde yeller eser”

Başkan Altınok, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Keçiören'i Ankara'nın akciğeri yapmak için birçok yeni projeye imza attıklarını belirterek, “Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Bunların hepsi birer eserdir. Yaşadığımız şehrin yeşil olması, insanlarımızın nefes alacağı, yeşili göreceği alanların da çok olması anlamına gelir. İnşallah 21 Ağustos'ta da millet bahçemizin ihalesi yapılacak. Millet bahçesi 376 bin metrekare. 70 bin metrekare de bizim yeşil alanımız var, böylece toplamda 446 bin metrekarelik bir millet bahçesini 2022'de İnşallah hizmete açacağız. Kösrelik göletimizde de mesire alanı yapım çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda çevre düzenlemesini yapıyoruz. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları yer alacak. Burada bir de Ankara'da insanlarımızın su sporlarını yapabileceği bir alan olacak” diye konuştu.

“Çökmekte olan bir sistem ayağa kaldırıldı”

Fidan dikme programının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşımasını isabetli bir adım olarak değerlendiren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“AK Parti iktidara geldiğinde gül bahçesine gelmedi. Siyaset çürümüş ve sitem stop etmek üzereyken geldi iktidara. O süreci yakından yaşayanlardanım. AK Parti ve cumhurbaşkanımız, çökmekte olan bir sistemi yeniden ayağa kaldırıp, dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu ve dik bir duruş sergilemesini sağlamıştır. Avrupa'ya ve Amerika'ya gittiğinizde Türkiye'nin Cumhurbaşkanını veya başbakanını önce kimse bilmezdi. Ama şimdi gittiğiniz zaman belki kendi cumhurbaşkanlarını bilmiyorlar ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini biliyorlar. Bugün Türkiye bölgesinde güçlü bir Türkiye'dir. Söz sahibi olan bir Türkiye'dir. Şu an belli sıkıntılar yaşıyoruz ama bu yaşadıklarımız geleceğin daha ferah ve aydınlık olması içindir. 19 yıldır ülkemizde kesintisiz hizmet veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Programda protokol konuşmalarının ardından fidan dikme çalışması yapıldı. Etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, AK Parti ilçe teşkilatı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.