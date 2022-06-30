Keçiören'de Şehit Oğuzhan Duyar Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı

Keçiören'de şehit Oğuzhan Duyar adına Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

Keçiören Belediyesi tarafından Şefkat Mahallesi'nde 2016 yılında İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı terör saldırısında şehit olan Oğuzhan Duyar adına Aile Sağlık Merkezi açılışı yapıldı. Sağlık Ocağı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Şehit Oğuzhan Duyar'ın ailesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla açıldı. Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak güzel bir sağlık ocağını hizmetine sunuyoruz. Eski sağlık ocağımızın sağlamlığı konusunda sıkıntı olunca yeni sağlık ocağımızı yaptık. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımızın sağlıklarına ve sağlamlıklarına vesile olsun” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de en çok sağlık ocağı yapan belediyeyiz”

1994 yılından itibaren Keçiören Belediyesi'nin öncülüğünde yerel yönetimlerin hizmet çeşitliliğini artırdığını da vurgulayan Altınok, “Yerel yönetimler çöp, temizlik, asfalt yapardı. Onu da düzgün yapamazdı. Yürüyüş yolları, sosyal belediyecilik, engelli hizmetleri, eğitim, sağlık ve kültür konularıyla ilgilenemezdi. Biz bunu Türkiye'de yıktık. Bu hizmetlerin yörüngesi 1994'te değişmiştir. Türkiye'de en çok sağlık ocağı yapıp bakanlığımıza veren belediyeyiz. Bir de 180 yataklı hastane yaptık. Atapark'ta ve Ayvalı'da da sağlık ocaklarımız için projelerimizi hazırladık, ihalesini yapacağız. 953 bin nüfusumuz var. Sağlık hizmetimiz olmazsa olmaz. Sağlık hizmetini vatandaşımızın ayağına ne kadar götürebilirsek o kadar güzel olur. Sağlık her şeyin başıdır. Sağlık kurumlarımızın birçoğunda ‘buranın çevre düzenlemesi Keçiören belediyesi tarafından yapılmıştır' yazar. Pandemi döneminde de hastane ve sağlık kahramanlarımıza destek verdik. İnsanlarımıza nasıl can oluruz, nasıl tedavi ederiz diye savaş verdiler” dedi.

Açılış Şehit Oğuzhan Duyar'ın ailesinin de katılımıyla kurdele kesilerek yapıldı.