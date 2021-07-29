Keçiören'de sokak hayvanlarının rehabilitesi için işbirliği protokolü

Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen Hayvan Dostu Şehirler Ödül Töreni'nin ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Keçiören Belediyesinin destekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin işbirliğinde “Enpati Hayvan Dostu Şehirler” sloganıyla düzenlenen ‘Hayvan Dostu Şehirler Ödül Töreni', evcil ve sokak hayvanlarının yararına birçok yeni projenin temellerinin atılmasına ve yeni protokollerin imzalanmasına da vesile oldu. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına Fatma Şahin, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) adına TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu adına Delege Burak Baskın tarafından bir işbirliği protokolü imzalandı.

“Canlılarımızı daha iyi şartlarda yaşatacağız”

Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezinde imzalanan protokole ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, imzalanan protokole ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu ortamdan alınıp kısırlaştırılması, aşılanması, sağlık tedavilerinin yapılıp çiplerinin takılarak kayıt altına alınması, bu işlemlerden sonra alındığı ortama tekrar bırakılması ve sahiplendirilmesi, sokak hayvanlarının daha iyi ortamda ve şartlarda yaşamalarının sağlanması ile bunlara ilişkin eğitim ve iş birliği hususlarını kapsayan önemli bir protokolü TBB ve sivil toplum kuruluşlarımız arasında imzalandı. Bundan sonraki süreçte bu protokolü yasaya uygun olarak uygulamaya koyacağız ve Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Hayırlı uğurlu olsun.”