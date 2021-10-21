Keçiören'de son bir haftada iki ayrı eve giren hırsız yakayı ele verdi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde son 1 haftada 2 ayrı eve giren hırsız polis ekiplerince 50'ye yakın güvenlik kamera takibi sonucunda yakalandı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda son 1 haftada Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 ayrı eve girip hırsızlık yapan Ö.M., 50'ye yakın güvenlik kamera takibi neticesinde tespit edilerek yakalandı. Yakalanan Ö.M.'nin hırsızlık yaparken giydiği, kendisini kamufile etmek istediği şapka, araç, gereçler ile çalıntı malzemeler üstünde yakalanırken, şüpheli şahsın daha önce çok sayıda suç kaydı oldugunu tespit edildi.