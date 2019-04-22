Keçiören'de teleferik ve deniz dünyası çocuklara ücretsiz

Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında etkinlikleri kapsamında teleferik ve Deniz Dünyası'nın çocuklara ücretsiz olacağını duyurdu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında tüm çocuklarımıza güzel bir hediye veriyor, neşeli keyifli ve güzel zaman geçirmelerini istiyoruz” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatlarıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Subayevleri ile Tepebaşı güzergâhında hizmet veren teleferik hattı ile denizlerdeki doğal yaşamın yansıtıldığı Deniz Dünyası'nın çocuklar için ücretsiz hizmet verecek. 2008 yılında hizmete başlayan, 1653 metre istasyon aralığı ile hem ulaşımda hem de turistik gezilerde kullanılan teleferikle güvenli ve konforlu seyahat edebilecek olan çocuklar, 20 dakika süren teleferik keyfiyle Keçiören'i kuşbakışı seyredebilecek. Her bir kabini 8 kişilik olan ve toplamda 16 kabinle hizmet veren teleferiğin 23 Nisan'da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Belgesel tadında deniz dünyası

Deniz Dünyası'nı ziyaret etmek isteyen çocuklar ise, deniz balıklarının, tünelin, tatlı su balıklarının ve timsahlar ile kaplumbağaların bulunduğu 4 bölümden oluşan doğal yaşamı yerinde izleyerek keyifli bir gün geçirebilecekler. Hint, Pasifik ve Atlas Okyanusu gibi yerlerden yaklaşık 150 türden 4 bin adet balık barındıran tesis çocukları hayrette bırakacak. Çocuklarını 23 Nisan'da Deniz Dünyası'na götürmek isteyen aileler çocuklarını ücretsiz olarak gezdirebilecek.

“Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği daim olsun”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında olduğu gibi her zaman geleceğin teminatı olan çocukların mutlu etmek için çalışacaklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şu mesajı verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında biz de çocuklarımızı sevindirmek istedik. Teleferik hizmetimizi ve Deniz Dünyasını çocuklarımıza ücretsiz yaptık. Egemenliğin millette olduğunu dünyaya ilan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki ecdadımız, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek geleceğimizi sağlam inşa etmemiz gerektiğinin mesajını vermiştir. Bu anlamda biz de çocuklarımıza yapılacak her yatırımın arkasında olacağız. Keçiören Belediyesi olarak eğitim kurumlarımızı daha da genişleterek cumhuriyetimizin kuruluşuna yakışır yeni nesilleri geleceğe hazırlayacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'uncu yılı kutlu olsun. Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği daim olsun.”