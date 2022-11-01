Keçiören'de “Türk Halk Müziği Korosu Konseri” düzenlendi

Ankara'nı Keçiören ilçesinde Keçiören Belediyesi Konservatuvarı tarafından “Türk Halk Müziği Korosu Konseri” düzenlendi.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı tarafından ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde TRT Yurttan Sesler Korosu Şefi Ömer Hayri Uzun'un şefliğinde “Türk Halk Müziği Korosu Konseri” düzenlendi. Konserde konuk sanatçı olarak Nilgün Kızılcı da sahne aldı. Birbirinden güzel ezgilerin icra edildiği gecede salonu dolduran vatandaşlar keyifli anlara tanıklık etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katıldığı konserde, konservatuvar korosu klasikleşmiş Türk Halk Müziği eserlerini solo ve koro performanslar sergiledi.

Başkan Turgut Altınok konserde sanatseverlere hitaben yaptığı konuşmada “Keçiören Belediyemizin konservatuvarı profesyoneldir. Laf olsun diye kurulmadı. Müzik ruhun gıdasıdır. Yaşamın güzelliklerini, mutluluğumuzu, sevincimizi, acılarımızı, tarihimizi, destanlarımızı anlatır türkülerimiz. Aynı zamanda bizim hafıza kartımızdır türküler. Elden ele, dilden dile, tezeneden tezeneye yaşanmışlıkların hikâyesidir. Kendi kültürümüze sahip çıkacağız. Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyor. Paslanmış yürekleri cilalamak için önemli eserleri dinlemenin mutluluğunu yaşıyoruz bugün. Değerli sanatçılarımıza, konservatuvarımızın değerli üyelerine ve saz ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Keçiörenli ne diyorsa onu yapacağız. Biz vekiliz, patron halktır”

Bu tür maliyeti yüksek konserlerin n Keçiören'de düzenlenmesini istediklerini belirten vatandaşlara seslenen Altınok, “Milyonlarca TL'ye konser düzenliyorlar sonra da para yok diyorlar. Yardımları kestik, yardımları artık ilçe belediyeleri verecek diyorlar. Milyarlarca bütçeleri var, para var. Bizim davet etiklerimiz TRT sanatçıları, gerçek sanatçı. Sanatın zirvesini icra ediyorlar. Biz makul olanı yapıyoruz. Açılışlar yapıyor, temeller atıyoruz. Küçük bütçelerle büyük eserler yapıyoruz. Saltanat, rüşvet, israf ve kötü yönetim varsa bereket olmaz. ‘Parayı nerden buluyorsunuz' diyorlar. Aynı yerden geliyor diyorum ben de. Sağlık, spor, eğitim konularına da destek veriyoruz. Ben burada anketi yaptım. Keçiörenli ne diyorsa onu yapacağız. Biz vekiliz, patron halktır. Size hizmetkâr olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz” diye konuştu.