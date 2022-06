Keçiören'de Türkiye Çevre Haftası için fidan dikildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde ilçedeki Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. Altınok, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ağaç dikerek çevreyi korumanın önemine dikkat çekti.

“Türkiye Çevre Haftası” çerçevesinde ilçedeki Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ağaç dikerek çevreyi korumanın önemine dikkat çekti. Fidan dikme etkinliği öncesinde okul bahçesinde toplanan öğrencilere hitaben konuşan Altınok, ağaç dikmenin önemini vurgulayarak, “Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur. Diktiğimiz her fidan, alacağımız oksijen demektir. Dünya her geçen gün ısınıyor. Bunun bir nedeni de yeşil alanların azalmasıdır. Havayı, toprağı ve suyu kirlettik. Yaşadığımız şehir Keçiören'imize ve Ankara'mıza ne kadar ağaç dikersek o kadar oksijeni bol bir yaşam süreriz. Sevgili Peygamber Efendimiz, ‘Kıyamet kopacak olsa da elinizdeki fidanı dikin' buyuruyor. Atatürk, ‘Vatan sevgisi vatana sevgi ile ölçülür' diyor. Fatih Sultan Mehmet Han, ‘Yaş kesenin başını keserim' demiştir. Bugün siz dikeceksiniz, sizin diktiğiniz ağaçların gölgesinden gelecekte burada okuyacak olan evlatlarımız faydalanacak. Diktiğimiz her bir ağacın da bakımını yapıp onları sulamaya da özen göstereceğiz” dedi.

Keçiören Belediye Başkanlığı görevine başladığı 1994 yılına da atıfta bulunarak, öğrencilerin inandıkları takdirde başarıya ulaşabileceklerini ifade eden Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

“Rabbim bizlere Keçiören'e hizmet etmeyi nasip etti. 30 yaşında belediye başkanı oldum. Aday olduğum partinin 6 bin 800 oyu vardı. Belediye başkanlığını kazanmak için ise en az 60 bin oy almak gerekiyordu. Çalışarak, alın teri dökerek 69 bin 220 oy aldık ve Keçiören'e hizmetkâr olduk. Şunu söylemek istiyorum; aday olduktan sonra kazanamazsın, daha gençsin diyerek başarısız olacağımızı düşünenler çoktu. Basın bize yer vermiyordu. Diğer adaylar sürekli basına çıkabiliyordu. Ben de arkadaşlarla toplantı yaptım ve 'gönüllere gireceğiz, kapı kapı gezeceğiz' dedim. Bu sayede başarılı olduk. Burada kendimi anlatmıyorum, kazanma iradesini nasıl ortaya koyduğumuzu anlatıyorum. Hedefleriniz, ülküleriniz olmalı ve bu yolda samimi bir şekilde çalışmalısınız.”

Konuşmasının sonunda 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sonuna gelindiğini de hatırlatan Altınok, üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı dileklerini iletti. Altınok, daha sonra öğrencilerle birlikte okulun bahçesinde bulunan alana ağaç dikerek can suyunu verdi.