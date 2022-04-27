Keçiören'de türkü dolu Elazığ gecesi

Keçiören Belediyesi Ramazan ayının 23'üncü gününde türkülerle dolu Elazığ gecesi düzenledi.

Keçiören Belediyesi, Ramazan ayının 23'üncü gününde Elazığ gecesi düzenleyerek şarkı, türkü ve çeşitli gösterilerle vatandaşlara coşkulu bir gece yaşattı. İlçedeki Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen Ramazan şenliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Elazığ Harput Kültür Derneği Başkanı Süleyman Kürklüoğlu, Başkent Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Haşim Çakırbay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Ramazan etkinliklerimizde Türkiye'mizin güzide illerini Keçiören'de ağırlamaya devam ediyoruz. Bu akşam zengin bir kültüre sahip olan Elazığ ilimizi, Elaziz'imizi, Harput'umuzu ağırladık. Elazığ, çok derin ve zengin bir kültürdür. Elazığ'ın zengin kültürü ve derinlikli sanatçıları gönül nağmeleriyle bizlere tercüman oluyorlar. Herkes yazamaz, yürek sözü çatamaz. Herkes söyleyemez, herkes çalamaz, herkes okuyamaz. Hatta Harput birçok ülkenin kültüründen daha zengin bir kültüre sahiptir. Bu güzel Elazığ havasını Keçiören'imizde teneffüs etmiş olmaktan çok mutluyuz. Değerli ses ve saz sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayının İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar, güzellikler getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim hepimizi Kadir gecesine, bayrama eriştirsin inşallah” dedi.

Gecede sahne alan Türk Halk Müziği Sanatçıları Hasan Öztürk ve Ahmet Denli Elazığ türküleriyle katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşattı.