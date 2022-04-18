Keçiören'de türkü dolu Kırşehir gecesi

Keçiören Belediyesi Ramazan ayının 16'ncı gününde Kırşehir gecesi düzenleyerek şarkı, türkü ve çeşitli gösterilerle coşkulu bir geceye daha imza attı.

Her gün iftardan sonra ilçedeki Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen Ramazan şenliğine AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, MHP Siyasi Etik Kurulu Başkanı Cengiz Şahin, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün Kırşehir'deyiz. Anadolu'muzun boz toprağı, kır toprağı ama mert insanların olduğu Kırşehir'imizdeyiz. Milletimizin yürek sözlerini çatan Neşet Ertaş ve Mehmet Ali Altın'a selam olsun” dedi.

Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz yüce Türk milletinin, Ankara'nın, Keçiören'in hizmetkârıyız. Kırşehirli hemşehrilerimizin de hizmetkârıyız. Kırşehir derneklerimizin Ankara'daki faaliyetlerine destek oluyoruz. Bizim Mucur'dan Kaman'a kadar hizmetlerimiz, hizmetkârlığımız var. Rahmet, bereket ve mağfiret ayındayız. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Bu ayın yüce Türk milletine, İslam âlemine güzelliler getirmesini niyaz ediyorum. Birlik, beraberlik ve yardımlaşmamıza vesile olmasını diliyorum. Saz ve söz üstatlarımıza teşekkür ediyorum.”

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan da konuşmasında birlik ve kardeşlik mesajı vererek tüm katılımcıları selamladı.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar ise gecenin düzenlenmesinde öncü olan Başkan Altınok'a teşekkür etti.