Keçiören'de türkü şöleni yaşandı

Keçiören Belediyesince düzenlenen Ayvalı Mahallesi'ndeki konserde Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Eren sahne aldı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle konserleri hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ilçedeki Ayvalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen konserde Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Eren sahne aldı. Konsere yoğun ilgi gösteren Keçiörenliler, birbirinden güzel ezgileri dinleme fırsatı buldu. Kimi zaman duygusal anların yaşandığı konserde kimi zaman da hareketli türkülerle eğlenceli anlar yaşandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katıldığı konserde bir vatandaşa da çekilişle bisiklet hediye edildi.

Başkan Altınok konserde yaptığı konuşmada, “Keçiören'imizde kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Ayvalı Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz mahalle konserinde birbirinden güzel türküleriyle gönül pasımızı silen TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Özgür Eren'e teşekkür ediyoruz. Gerçek sanatçılarımızla sizleri buluşturmaya, gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” dedi.