Keçiören'de ücretsiz tren keyfi

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Yükseltepe Mahallesi'ne inşa edilen Nursultan Nazarbayev Parkı'nda çocuklar için ücretsiz tren hizmeti yüzleri güldürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da burada buluştuğu çocuklarla tren keyfine ortak oldu. Trenin vatman koltuğuna gecen Başkan Altınok devasa parkta çocuklara tur attırarak onların sevinç ve heyecanlarını paylaştı. Miniklerin yoğun ilgisiyle karşılasan Altınok, tren turunun ardından onlarla tek tek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Her fırsatta, “Benim en iyi arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir” diyen Başkan Turgut Altınok çocuklarla geçirdiği neşeli anlardan büyük keyif aldığını belirterek, “Benim en iyi arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir. Çocukken biz Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkâr olduk. Ortaya koyduğumuz tesisler, parklar, spor kompleksleri ve sosyal donatı alanları çocuklarımızın ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebilmelerine imkan sağladı. Nursultan Nazarbayev Park ve Spor Kompleksimiz de bu tesislerin başında geliyor. 97 bin metrekare alana inşa ettiğimiz parkımızda 12 bin çeşit bitki bulunuyor. Ayrıca burada yürüyüş yolu, bisiklet yolu, tenis kortu, şelale, dinlene alanları, çocuk oyun alanı, voleybol, futbol ve 2 adet basketbol sahası ücretsiz hizmet veriyor” dedi.