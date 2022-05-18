Keçiören'de üniversiteye hazırlık öğrencileri için kariyer tanıtımı

Kariyer Tanıtım Günleri, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katılımıyla Estergon Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Altınok, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Sevgili gençler, bir nesil gidiyor diğer bir nesil geliyor. Gün olacak ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Siyasetten bürokrasiye ve özel sektöre kadar her alanda sizler söz sahibi olacaksınız. Ülkemizin sahibi sizlersiniz. Gençlerimizin kendini geleceğe en iyi şekilde hazırlaması lazım. İnanırsanız başarırsınız. Başarmak inanmaktan ve çalışmaktan geçiyor” dedi.

Öğrencilerin üniversite tercihleri ve meslek yaşamlarına ilişkin tavsiyelerde de bulunan Altınok, şu şekilde konuştu:

“Ülkemizde birçok üniversite ve fakülte var. Devletimizin de farklı sektörlerde iş gücüne ihtiyacı var. Geleceğin mesleklerini, geleceğin sektörlerini iyi takip etmelisiniz. Sevdiğiniz ve istediğiniz alanda başarılı olursunuz. Bir de keşfedilmemiş yetenekler vardır. Sizi alırlar mülakat yaparlar ve bir de bakarsınız ki hiç farkında olmadığınız bir yeteneğiniz varmış. Bu anlamda da girişimci olmalısınız. Ülkelere baktığımızda kamuda en çok istihdam sağlayan ülkelerin başında geliyoruz. Bu başka bir ülkede yok. 20 yıl öncekine göre farklı bir dünyadayız. Alanınızı seçerken gerek kamuda gerek özel sektörde gelişen alanları takip edin ve seçimlerinizi ona göre yapın.”

Yarın kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na da değinen Altınok şunları kaydetti:

“Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs 1919'da İstanbul işgal altındadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk milleti esir olmaz, manda olmaz, ya istiklal ya ölüm' diyerek Milli Mücadele'yi başlatır. Atatürk Ankara'ya geldiğinde ilk olarak şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak hizmet veren tarihi yapıya gelmiş ve burayı karargah olarak kullanmıştır. Milli Mücadele'yi buradan yönetmiştir. Yaklaşık 6 ay burada kaldıktan sonra Ulus'taki İstasyon Caddesi üzerinde bulunan binaya geçmiş ama burayı Milli Mücadele'nin merkezi, karargah olarak kullanmaya devam etmiştir. Keçiören Milli Mücadele'mizde bir dönüm noktası, devletimizin kurulmasında ve kurtulmasında çok önemli bir yer, önemli bir mihenk taşıdır. Yiğit ve güzel insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun.”

Altınok, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte tanıtım stantlarını gezdi. 18 üniversitenin stant kurduğu Tanıtım Günleri'nde öğrenciler sınav öncesinde ilgi duydukları okul ve bölümlerle ilgili bilgi alma fırsatı buldu. Çeşitli ikramların da sunulduğu programda öğrenciler için mini bir konser de düzenlendi.