Keçiören'de üstü açık otobüsle 23 Nisan coşkusu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan'ı üstü açık otobüsle Keçiören'in sokaklarını gezerek kutladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Umudumuz, ikbalimiz ve istikbalimiz olan çocuklarımızı çok seviyoruz. Çocuklar, milletlerin ve devletlerin geleceğidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu bayram milletimizin ve devletimizin aynı zamanda gelecek bayramıdır. Geleceğimiz aydınlık ve mutlu olsun” ifadelerini kullandı.

23 Nisan kutlandı, çocuklara hediyeler dağıtıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok pandemi nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Keçiören'in mahallelerini üstü açık otobüsle gezerek ve halka hitap ederek kutladı. Altınok, ilk olarak belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Altınok daha sonra ilçedeki birçok mahalleden geçen üstü açık otobüsle Keçiörenlileri selamlayarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Çocuklar ve vatandaşlar da Başkan Altınok'un konuşmasını balkon ve pencerelerinden alkışlarla karşıladı.

“23 Nisan yeniden doğuşumuzu haykırdığımız gündür”

Başkan Turgut Altınok, Keçiören turu sırasında yaptığı konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen 23 Nisan'ın aynı zamanda TBMM'nin açılışının da 101'inci yılı olduğunu hatırlatarak, “23 Nisan, devletimizin istikbalini bütün dünyaya duyurduğumuz; kuruluş ve doğuşumuzu da tüm dünyaya haykırdığımız gündür” ifadelerine yer verdi.

“Cephelerde çocuklar da savaştı”

Altınok, Milli Mücadele sırasında çocukların da cephede savaştığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“İstiklal savaşımızda çocuklarımız da savaştı. Ahmetler, İsmailler, Mahmutlar hep 10 yaşında, 12 yaşındaydılar ve savaştılar. Kütahya Gediz'de Hayriye Onbaşı 12 yaşındaydı. Mehmet Akif'e İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra soruyorlar, ne düşünüyorsun diye. O da, ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyor. İnşallah rabbim Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Bu yüzden çocuklarımızı çok seviyoruz. Devletimizi ve Cumhuriyetimizi kuran başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.”