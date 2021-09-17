Keçiören'de üstü kapalı semt pazarı için son viraj

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Kafkas Mahallesi'nde 3 bin 250 metrekare alana inşa edilen üstü kapalı semt pazarının yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çevresinde peyzaj çalışması yürütülen yeni pazar alanında güvenlik sistemi ve zabıta noktası da bulunuyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bağlum Kafkas Mahallesi'ndeki üstü kapalı semt pazarının yapım çalışmalarına devam edildiğini belirterek, “Semt pazarlarımızdaki düzen ve disiplin birçok belediye tarafından örnek alınmış, bu hizmetimiz Türkiye'de bir numara olarak gösterilmiştir. İlçemizde yeni pazar alanı yapım çalışmalarımızı ise sürdürüyoruz. Kafkas Mahallemize inşa ettiğimiz pazarımızı tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki günlerde burayı hizmete açacağız. Yeni pazarlarımız Keçiören'imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Semt pazarı uygulamalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz”

Sık sık semt pazarlarını denetleyen ve vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmesi için örnek semt pazarı uygulamalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. İlçemizde kurulan semt pazarlarının üstünü kapatmak ve düzenli hale getirmek için ise yeni projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Kapalı semt pazarlarımızın birçoğuna ısıtma ve soğutma sistemi kurarak vatandaşımızın yazın serin kışın ise sıcak bir ortamda alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için ise sosyal medya hesaplarımızdan günlük olarak sebze ve meyve fiyatlarını paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.