Keçiören'de yeni dönem KEDEM kurs kayıtları başladı

Keçiören Belediyesi bünyesinde YKS ve LGS öğrencilerine ücretsiz eğitim veren Tepebaşı Kurs Merkezi'nin ardından ücretsiz etüt imkanı sunacak olan Keçiören Eğitime Destek Merkezi'nde (KEDEM) de kayıtlar başladı.

Keçiören Belediyesi, Bademlik, Çaldıran, Mevlana, Ufuktepe ve Bağlum KEDEM ile ilçedeki 5 farklı merkezde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine etüt imkanı sunacak. Matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilimleri ve İngilizce derslerinde öğrencilerin okulda işledikleri konuları tekrarlama ve anlamadıkları dersleri yeniden görme fırsatı bulacakları kurs merkezlerinden 2 bine yakın öğrenci faydalanacak. KEDEM'de aynı zamanda sosyal, kültürel ve bilimsel geziler düzenlenerek, ders dışı etkinlikler yapılacak.

“Geleceğimize yatırım yapıyoruz”

Öğrencilere yönelik yapılan her türlü hizmetin aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin varisleri çocuklar ve gençlerdir. Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Özgüveni yüksek bir nesil yetiştirmek ve ülkemize parlak bir gelecek sunmak için çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine yönelik birçok hizmetimiz var. Onları en iyi şekilde yetiştirmek bizim sorumluluğumuzda. Yarınlarımıza hem belediyemiz bünyesinde eğitim imkânı sunuyoruz hem de okullara sunduğumuz hizmetlerle onların daha kaliteli bir eğitim almasını sağlıyoruz” dedi.