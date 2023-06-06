Keçiören'de yeni hizmet araçları sergileniyor

Keçiören Belediyesi tarafından alınan su tankerleri, hasta nakil araçları ve çeşitli hizmetlerde kullanılacak binek araçlar Kalaba Kent Meydanı'nda sergilendi.

Yeni hizmet araçlarını inceleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kiralık araçlara ödeme yapmak yerine satın alma yoluna giderek Keçiören'imize yeni hizmet araçlarımızı kazandırmaya devam ediyoruz. Daha önce satın aldığımız 230'dan fazla hizmet aracımızla Keçiören'e daha hızlı hizmet vermeye devam ediyoruz. Beytülmalı kendi malımızdan daha çok koruyor ve korumaya da devam ediyoruz. Belediyemizde nasıl tasarruf yaparız, belediyemizi nasıl daha fazla hizmet üretir hale getiririz bunun gayesini taşıyoruz. Araçlar Keçiören'in aracıdır, vatandaşın hizmet etmek için kullanılacaktır. Yeni araçlarımız hayırlı hizmetlere vesile olsun” dedi.