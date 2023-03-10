Keçiören'de yeni yollar açılıyor

Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen yol açma çalışmaları çerçevesinde ilçedeki Bademlik Mahallesi 1184'üncü Sokak'ta iş makinaları hummalı bir çalışma yürütüyor. Vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlamak ve alternatif güzergah oluşturmak için yürütülen yol açma çalışmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Keçiören'in metropol bir kent görünümüne kavuşması için 1994 yılından itibaren ulaşım ve altyapı konusunda büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören'imizi ulaşım ağıyla örmeye devam ediyoruz. Her geçen gün gelişen, genişleyen ilçemizde ihtiyaç duyulan noktalara yeni yollar açarak vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, altyapı ve üst yapı çalışmalarımıza aralıksız devam ettik, havaalanı gibi yollar yaptık. Ortaya koyduğumuz eserlerle de Keçiören'i modern kent haline getirdik” dedi.