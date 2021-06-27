Keçiören'deki akıllı serada sebzeler ve çiçekler aynı anda üretiliyor

Keçiören Ovacık Mahallesi'nde bulunan 2 bin 880 metrekarelik akıllı seranın etrafında bulunan 3 bin metrekarelik alana vatandaşın rahatlıkla kullanabilmesi için meyve bahçesi kuruldu.

Keçiören ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde aynı anda sebze ve çiçek üretiminin yapıldığı 2 bin 880 metrekarelik akıllı seranın yanına vatandaşların faydalanabilmesi için 3 bin metrekarelik meyve bahçesi kuruldu. Bahçesini çevreleyecek şekilde bir de yürüyüş yolu inşa edildi ve sporseverlerin hizmetine sunuldu.

“Şehrimizdeki parkların bitki ihtiyacını seradan karşılıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediyeye ait serayı geliştirdiklerini ve bu tesisten vatandaşın da yararlanması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Akıllı seramızın içinde sebze dışında ise çiçek ve fidan üretiyoruz. Sera etrafına inşa ettiğimiz yürüyüş yolu ise sporseverleri misafir ediyor. Ayrıca seramızın yanına bir de meyve bahçesi kurduk. Bahçemiz meyve vermeye başladığında önümüzdeki yıllarda vatandaşımızın istifadesine sunacağız. Şehrimizdeki parkların bitki ihtiyacını seradan karşılıyoruz. Ayrıca tarımsal üretimi teşvik etmek için burada sebze fidesi üretiyoruz. Ziraat mühendislerimizin sürekli mesai harcadığı bu tesisimizi vatandaşımızın yararına olacak şekilde geliştirdik ve bir de meyve bahçesi kurduk. Meyveler yetişmeye başlayınca spor yapan vatandaşlarımız meyveleri dalından kopararak yeme imkanına sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.