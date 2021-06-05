Keçiören'deki araçlardan doğaya çöp atılmıyor

Keçiören'de, 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla doğa dostu bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yolculuk esnasında araç kullanan vatandaşlarımızın ellerinde bulunan çöpleri doğaya bırakmamaları için farkındalık oluşturmak istedik. Yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan ve doğaya zarar veren plastik, kağıt ve metal atıkların önüne geçmek için 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü bir başlangıç kabul edelim ve çöplerimizi kesinlikle araçlarımızdan dışarıya atmayalım” diye konuştu.

“Kesintisiz geri dönüşüm”

Başkan Altınok, çevre dostu bir belediyecilik anlayışıyla önemli geri dönüşüm çalışmaları yaptıklarını da belirterek şunları söyledi:

“Ambalaj atıklarının, atık elektrik ve elektronik eşyaların, bitkisel atık yağların, atık pillerin ve organik atıkların geri dönüşümü noktasında çalışmalarımız 5 ayrı alanda aralıksız devam ediyor. Bazı dönemlerde çeşitli kampanyalar yaparak farkındalığı artırmak için hediyeler verdiğimiz bu çalışmalarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da belediyemizle iletişime geçerek çevremizi korumak için başlattığımız seferberliğimize destek olabilirler."