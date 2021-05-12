Keçiören'deki cami ve mezarlıklarda bayram temizliği

Altınok, “Yüce dinimiz bizleri temizlik hususunda mükellef tutuyor. Biz de dinimizin emirlerini yerine getirerek vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkânı sunuyoruz. Pandemi dolayısıyla kapanma süreci içinde olsak da mezarlık ve camilerimizi temizleyerek kutsal mekânlarımıza olan hassasiyetimizi ortaya koyuyor, geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan cami ve mescitlerdeki rutin temizlik çalışmalarına Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk kazandırdı. Ekipler, cami içerisindeki halılardan raflara, tablolardan avizelere kadar birçok noktada geniş çaplı bir temizlik çalışması yürüttü. Ayrıca pandemi öncesinde yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıkların bakım ve temizliği kapsamında Ovacık Aile Mezarlığı'nda çim biçme ve çevre temizliği de yapıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ibadethanelerin ve mezarlıkların sadece özel günlere için değil, yıl boyunca temizlendiğini söyleyerek, “İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan cami ve mescitlerimizi profesyonel temizlik çalışanlarımız temiz ve hijyenik hale getiriyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla, sağlıklı bir şekilde ibadet etmeleri için temizlik çalışmalarımızı rutin olarak da sürdürüyoruz. Ayrıca evlerimizde yaptığımız temizlikler ne kadar özen gösteriyorsak saygıdeğer yakınlarımızın ve aile büyüklerimizin ebedi mekânları olan mezarlıklarımızın da temizliğine aynı şekilde büyük bir özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.