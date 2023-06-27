Keçiören'deki camilerde bayram temizliği

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçede bulunan 300'e yakın camide Kurban Bayramı öncesinde detaylı temizlik çalışması yapıldı. Vatandaşın daha temiz bir ortamda ibadet etmesini sağlamak için başlatılan çalışma kapsamında cami içinde ve dışında çalışmalar yürütüldü. Camilerde halılar süpürülerek gül suyu sıkıldı.

Temizlik çalışmasına ilişkin görüşlerini bildiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kurban Bayramına özel detaylı temizlik çalışmalarıyla camilerimizin içini ve çevre temizliğini yaptık. Camilerimizde vatandaşlarımız ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekler. Kıldığımız namazlar, kestiğimiz kurbanlar yüce Rabbim tarafından kabul olur inşallah. Tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum” dedi.