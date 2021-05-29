Keçiören'deki Çocuk Eğitim Merkezi yaz okuluna başlıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi'nin (ÇEM) 1 Haziran'da yaz okulu eğitimlerine başlayacağını duyurdu.

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren ÇEM, uzman öğretmen kadrosuyla yaz

okulu eğitimlerine 1 Haziran'da başlıyor. Yaz okulunda yaş gruplarına göre her bir öğrencinin 2 haftalık eğitim süreci olacak. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 seans olarak uygulanacak olan yaz okulunda 15'er kişilik sınıflar ile 6 grup açılacak. Böylece yaz okulu eğitimlerinden toplamda 90 öğrenci faydalanmış olacak. 31 Mayıs'ta başlayacak olan yaz okulu kayıtları için aileler, “0312 361 01 00”dan detaylı bilgi alabilecekler.

“Kesintisiz eğitim”

Farklı yaş gruplarına yönelik eğitim faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürüleceği ÇEM yaz okulunun çocuklar için motivasyon kaynağı olacağını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,“ Temizlik, maske ve mesafe (TMM) kuralları uygulanarak çocuk eğitim merkezimizde yaz okulu eğitimlerimize başlıyoruz. Burada 5-12 yaş grubundan çocuklarımızı bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek ve sosyal hayata katılımlarını kuvvetlendirmek için birçok branşta eğitim vereceğiz. ÇEM'de çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızın beceri ve yetenek odaklı çalışmalar yapabilmeleri için farklı alanlarda atölye çalışmaları yürütüyoruz. Ailelerimizin ve bizim göz bebeğimiz olan yavrularımıza parlak bir gelecek sunmak için geleceğimizin temellerini sağlam atmak zorundayız. Aynı zamanda şehrimizde yaygınlaştırdığımız eğitim kurumlarımızla yavrularımızı tüm kötülüklerden, tuzaklardan koruyor ve onları bilime sevk ediyoruz” dedi.