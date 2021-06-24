Keçiören'deki Kreş Adası ilk mezunlarını verdi

Keçiören Belediyesi, eğitim seviyesi ve hizmet kalitesi üst standartlarda olan Gül Kreş Adası'nın ilk minik mezunları için kep atma töreni düzenledi.

Keçiören Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesi'nde hizmet veren Gül Kreş Adası'nda bir ilke imza atılarak mezuniyet töreni düzenlendi. 33 öğrencinin mezun olduğu tören, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk diploma heyecanını yaşayan minik öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ‘Anasınıfı Mezuniyet Andını ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyarak coşkulu anlar yaşadılar. Etkinlikte öğrenciler diplomalarını Başkan Altınok'un elinden aldılar. Altınok, miniklere okul çantası da hediye etti.

“Bugün çiçek ve meleklerimizi kreşten okullarına uğurluyoruz”

Minik öğrencilerin ailelerinin duygu dolu anlar yaşadığı mezuniyet töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Melek ve çiçeklerimizi mezun ettik. 33 yavrumuzu kreşimizden uğurladık. Çocuklarımız devletimizin ve milletimizin geleceğidir. Birçok hizmet alanlarımız var. Kreş hizmetimiz de bunlardan biridir. Mezuniyet törenimizde ailelerimizin mutluluğuna ve duygusal anlarına ortak olduk. Tertemiz pırıl pırıl bir dünyadır çocuklarımız. Öğretmenlerimize de büyük görev düşüyor. Atatürk, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' diyor. Öğrencilerimizi nasıl yetiştirirsek, onları ne kadar donanımlı hale getirirsek, değerlerine bağlı olarak yetiştirirsek geleceğimiz daha parlak olur. Çocuklarımız geleceğimize yatırımdır. Emek olmadan, çalışmadan terlemeden başarı olmaz. Bugün çiçek ve meleklerimizi kreşten okullarına uğurluyoruz. 33 meleğimiz eğitimlerini tamamladı. Mezun olan çocuklarımızın kayırlarını elimizde tutarak onların başarılarını takip etmeye devam edeceğiz. İlçedeki kreş ve kütüphanelerimizin sayısını daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.