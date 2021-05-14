Keçiören'deki Su ve Gül Meydanı'nda görsel şölen başladı

Keçiören Belediyesi tarafından çevreye duyarlılık açısından örnek bir proje olarak hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olan Su ve Gül Meydanı, suyun ve ışığın eşsiz güzellikteki dansı ile görenleri hayran bıraktı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Ankaralıları ve Keçiörenlileri otopark üzerine kurulan süs havuzunu, müzik ile suyun dansla buluştuğu görsel şöleni izlemeye davet etti. Altınok, “Tam kapanma süreci sona erdiğinde vatandaşlarımızı Türkiye'de bir ilk olan bu eserimizi görmeye davet ediyorum. Ankara çöl diyorlar ama Keçiören şelaleler ve sular şehridir. Bu halkaya yeni bir projemizi daha eklemiş olduk. 4 bin metrekarelik alanda suyun bütün güzelliklerini gösterme imkanımız olacak” dedi.

Akşamları ücretsiz otopark

Başkan Altınok ayrıca 400 araçlık otopark sayesinde Keçiören Kaymakamlığı ve Keçiören Belediyesi etrafında oluşan araç yoğunluğunu da hafiflettiklerini kaydederek, akşamları Su ve Gül Meydanı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşların araçlarını otoparka ücretsiz olarak park edebileceğini söyledi.