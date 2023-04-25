Keçiören'deki teleferiğe 4 günde 6 bin 500 kişi bindi

Ramazan bayramı boyunca ücretsiz olan teleferiğe 4 günde 6 bin 500 kişi bindi

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Ramazan bayramı boyunca ücretsiz hizmet veren teleferiğe 4 günde 6 bin 500 kişi bindi. İlçede Subayevleri ve Tepebaşı mahalleleri arasında hizmet veren teleferik Keçiören'i gökyüzünden seyretmek isteyen çocukların ve ailelerin seyahat durağı oldu.

Her bir kabini 8 kişilik olan ve toplamda 16 kabinle hizmet veren teleferiğe bayram boyunca gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “2008 yılından beri hizmet veren teleferiğimiz ilk açıldığı dönemde Avrupa ve Türkiye`nin en uzun hatta sahip teleferiği olarak biliniyordu. Hat uzunluğu 1653 metre olan, Subayevleri ve Tepebaşı mahalleleri arasında hem ulaşım hem de turistik gezi hizmeti veren teleferiğimiz şu anda en uzun şehir içi teleferik hatları arasında ilk üçte yer alıyor. En yüksek noktası 85 metre olan teleferiğimiz günlük ortalama bin yolcuyu ağırlıyor. Her biri 8 kişilik olan toplamda 16 kabin ile 20 dakikalık bir seyir keyfi yaşatıyor” dedi.