Keçiören'deki teleferik güvenli ulaşım için bakımda

Keçiören Belediyesi, hem ulaşımda hem de turistik gezilerde kullanılan teleferikle seyahat eden vatandaşların güveni ve konforu için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, her bir kabini 8 kişilik olan ve toplamda 16 kabinle hizmet veren teleferik sistemindeki periyodik ağır bakım çalışmalarının sıkı bir şekilde devam ettiğini söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

“Teleferiğimizin kısa ve uzun süreli bakımlarının yapılması zorunlu olduğundan bir süre hizmetimize ara verdik. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında teleferiğe ait kule direklerinin tepesinde bulunan mekanik sistem tahribatsız muayene usulü ile gözden geçiriliyor. Bakım ve onarım ekipleri, istasyonlarda bulunan servis ve acil fren bakımlarını yaparak testten geçirirken; motor aksamlarını, dikey ve yatay makaraları, klem denge raylarını, hidrolik üniteleri, milleri, çelik halatları ve kauçuk yataklarını yenileriyle değiştiriyor. Teleferiğimize ait birçok parçanın teknolojik yeni parçalarla değiştirildiği bakım ve onarım çalışmalarımız tamamlandığında daha güvenli bir ulaşım hizmeti sunacağız.”

20 dakikalık seyir

2008 yılından beri hizmet veren teleferik ilk açıldığı dönemde Avrupa ve Türkiye'nin en uzun hatta sahip teleferiği olarak biliniyordu. Hat uzunluğu 1653 metre olan, Subayevleri ve Tepebaşı mahalleleri arasında hem ulaşım hem de turistik gezi hizmeti veren teleferik şu anda en uzun şehir içi teleferik hatları arasında ilk üçte yer alıyor. En yüksek noktası 85 metre olan teleferik günlük ortalama bin yolcuyu ağırlıyor. Her biri 8 kişilik olan toplamda 16 kabin ile 20 dakikalık bir seyir keyfi yaşatıyor.