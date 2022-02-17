Keçiören'deki yeni lunaparkın oyuncakları kuruluyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Fatih Caddesi üzerinde kurulan lunaparkta incelemelerde bulundu. Altınok, “Rengarenk oyuncakların yer alacağı parkımızda tüm ışıklandırmaları led olan su kanosu, müzikli ve geniş kokpiti olan kanguru, kendi etrafında dönerek özellikle çocuklara eğlenceli anlar yaşatan laleli küçük salıncak, çocuklarımıza nostaljik anlar yaşatacak atlıkarınca, aksiyon tutkunu minikler için 8 kabinli dönme dolap ve mini gondol, bir adet lokomotif, bir adet kömür, iki adet normal ve bir adet teraslı vagondan oluşan 24 yolcu taşıma kapasiteli akülü tren bulunacak” dedi.

“Aileler tarihimize ait eserleri birebir görme imkanına sahip olacak”

Çocukların eğlence merkezi olacak lunaparkın yanında bulunan Çoban Mektebi'nin restore çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Altınok, “Lunaparkımız ve Milli Mücadele Müzesi haline getireceğimiz Çoban Mektebi'mizin de bulunduğu 37 bin metrekarelik büyük bir alanda restore çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz Keçiören'in önemli eğlence merkezlerinden biri olacak bu alanda hummalı bir çalışma yürütüyor. Burası tamamlandığında ailelerimiz çocuklarıyla birlikte hem keyifli vakit geçirme imkanı bulacak hem de tarihimize ait eserleri birebir görme imkanına sahip olacak” ifadelerini kullandı.