Keçiören'deki yeni park Emine Işınsu'nun ismini taşıyacak

Keçiören Adnan Menderes Mahallesi'ne inşa edilen ve Yazar Emine Işınsu'nun ismini taşıyan parkın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Burada park alanı, spor tesisleri, yürüyüş yolları ve vatandaşlarımızın dinlenecekleri kamelyalar var. Şehrimizi yeni hizmetlerle donatmaya devam ediyoruz. Atıl olarak gördüğümüz her yeri vatandaşımızın kullanacağı şekilde park ve yeşil alana çeviriyoruz. Bu dönemde 47 tane park yaptık. Apartmanlarımız artık yeşile, güle, parka ve suya bakıyor.” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi'ne inşa edilen Yazar Emine Işınsu Parkı'nın açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, emine Işınsu'nun çocukları Elif Kalıpçı, Banu Okçu, Yağmur Okçu Murathan Öksüz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Parkımıza Türk edebiyatımızın ve milli kültürümüzün yaşatılmasında emek veren, çocukken romanların okuduğumuz ve rahmete giden Emine Işınsu Hanımefendinin ismini vermekten onur duyuyoruz. Emine Işınsu ölümsüzdür. Türk milleti var oldukça yaşayacaktır. Dolayısıyla ülkemize, milletimize, tarihimize hizmet etmiş olanların da isimlerini yaşatmamız lazım ki yeni yazarlar yetişebilsin. Bu parkımızda çocuklarımızın cıvıl cıvıl dünyasında, kalplerde, gönüllerde Emine Işınsu yaşayacak. Çocuklarımız da Emine Işınsu'nun hayatını okursa gelecekleri için istikamet belirlemede önemli bilgiler alacaklardır” ifadelerini kullandı.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni parkın Adnan Menderes Mahallesi'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

Katılımcılar protokol konuşmalarının ardından kurdele keserek açılışı yaptı ve parkta incelemelerde bulundu.