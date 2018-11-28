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Keçiören'den belediye çalışanları ve meclis üyeleri için sağlıkta işbirliği

Keçiören Belediyesi, belediye personellerinin ve meclis üyelerinin sağlık hizmetinden daha rahat faydalanması için Özel Medisis Hastanesiyle protokol imzaladı.

Protokole Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Özel Medisis Hastanesi Başhekimi Dr. Medeni Yılmaz imza attı.


Keçiören Belediyesi, “İnsan değerlidir” anlayışını kendi içinde başlatarak belediye personellerinin, belediye meclis üyelerinin ve birinci derece yakınlarının sağlık hizmetinden daha rahat yararlanmaları için Özel Medisis Hastanesiyle protokol İmzaladı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, makamında misafir ettiği Özel Medisis Hastanesi Başhekimi Medeni Yılmaz ile protokole imza attı.



Sağlık hizmetlerinde indirim


Protokole göre, SGK güvencesini kullanan veya kullanmayan Keçiören Belediyesi Meclis Üyeleri, personelleri ve birinci derece yakınları hastanenin fark ücretleri üzerinden ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerinde yüzde 30 indirimli hizmet alacak. Belirtilen indirimden yararlanmak isteyenlerin nüfus cüzdanını, pasaportunu veya ehliyetini ibraz etmesi yeterli olacak.



“Keçiören her geçen gün yatırım için cazibe merkezi haline geliyor”


“Keçiören Belediyesi'nde çalışan personellerimizin ve meclis üyelerimizin sağlık hizmetinden daha rahat istifade etmesi için Özel Medisis Hastanesi ile protokol imzaladık” diyen Mustafa Ak, “Keçiören her geçen gün yatırım için cazibe merkezi haline geliyor. İnşaattan sağlığa, ticaretten sanayi yatırımlarına kadar birçok alanda yatırımın merkezi olmaya aday bir ilçe. Bu yatırımlar arttıkça Keçiörenli vatandaşlarımızın hayat standartları daha da yükseliyor. Biz de belediye çalışanlarımızdan başlayarak vatandaşlarımızın ekonomisine bir nebze de olsa katkı sunmak için sağlıkta işbirliği adı altında protokol imzaladık” dedi.

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