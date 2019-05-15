Keçiören'den Köroğlu'nun diyarına selam yolladılar

Anadolu'nun illerini Keçiörenlilerle buluşturan Ramazan etkinliklerinde Bolu Kültür Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Ramazan'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu Keçiören'de yaşatan Ramazan etkinliklerinde Bolu Kültür Evi'nin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Geredeliler Dernek Başkanı ve Bolu Federasyonu Başkan Vekili Cafer Alagöz, Mengen Federasyonu Dernek Başkanı ve Bolu Federasyonu Başkan Yardımcısı Mesut Yaman, Kerkük Yeni Tisil Belediye Başkanı Necdet Şükrü Akkoyunlu, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Kırıkkale Dernekler Federasyonu Başkanı Cemal Sertkaya ve Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Melike Hatun Camii imamı Selami Seçkin'in Kur'an tilavetiyle başlayan programda “Güzel şehrimiz Bolu'dayız, Köroğlu'na selam olsun, yiğitlere selam olsun, Akşemsettin'e selam olsun” diyen Altınok, şunları söyledi:

“Her akşam bir ilimizin güzelliklerini, kültürünü, sanatını tanıtıyoruz. On bir ayın sultanı, rahmet, bereket ayı Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun, Türk-İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar getirsin. İnşallah bu ay İslam coğrafyasındaki kan ve vahşetin durmasına vesile olur. Arakan, Filistin, Doğu Türkistan, Kerkük'te ve dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin felah ve salaha ulaşmasına vesile olur. Devletimiz var olsun, ezanlarımız var olsun, bayrağımız var olsun. Eskiden şöyle bir söz vardı, ‘Allah devletimize zeval vermesin.' Bu çok önemli ve anlamlı bir söz."

Devlet olmayınca hiçbir şeyin olmayacağını vurgulayan Altınok, “Devlet yoksa mezarımız bile yok. Yaşamak için de ölmek için de vatan lazım. Devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Vatanımız, devletimiz ve bayrağımız uğruna seve seve şehadet şerbetini içen kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle, minnetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Devletimiz ebedi müddet yaşasın, milletimiz ilelebet yaşasın. Ramazan, kardeşliğimize, birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize vesile olsun. Her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız olan bir süreçten, dönemden geçiyoruz. Vatan dolarla, altınla, euroyla alınmıyor, vatan şehitlerin kanlarıyla vatan“ dedi.

Başkan Altınok, şair Mithat Cemal Kuntay'ın “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dizilerini okudu.

Bolu gecesi coşkuyla kutlandı

Geredeliler Dernek Başkanı ve Bolu Federasyonu Başkan Vekili Cafer Alagöz ise konuşmasında Bolu'yu tabiatın kalbi olarak tanımlarken, alandakileri Bolu'nun güzelliklerini görmeye davet etti.

Bolu Federasyonu Başkan Vekili Cafer Alagöz ve Başkan Yardımcısı Mesut Yaman'ın Başkan Altınok'a Bolu'nun yöresel lezzetlerini hediye etmesinin ardından alanda ses sanatçısı İsmail Muratdağı sahne aldı. Hacivat-Karagöz gösterisi ve yarışmaların yer aldığı programda ayrıca sosyal medyada “Bir Geredeliye Sorduk” hesabıyla ünlenen internet fenomeni Emin Yalçın da mini bir stand-up gösterisi yaptı.